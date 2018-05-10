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10 мая 2018
20:25  10 мая 2018 6

Володин назвал русский язык Мутко плюсом для работы «на стройке»

Виталий Мутко на предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург, мутко виталий
«А тем, кто увлекается иностранными языками, на стройке будет тяжело»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает важным плюсом Виталия Мутко хорошее знание русского языка. Кандидатуру чиновника на пост вице-премьера по строительству рассматривает глава правительства России Дмитрий Медведев.

Володин уточнил, что хорошее знание русского языка «крайне важно на стройке», а тем, кто увлекается иностранными языками — будет тяжело, пишет «Интерфакс». Тем самым спикер Госдумы напомнил, что Виталий Мутко известен своими небольшими познаниями в английском языке, которые он демонстрировал в публичных выступлениях. Крылатая фраза «Лет ми спик фром май харт» уже стала интернет-мемом. Три года назад в интернете появилась видеозапись общения Виталия Мутко с иностранными журналистами на английском языке. Чуть позже президент России Владимир Путин подарил чиновнику самоучитель английского языка.

Напомним, депутаты рассмеялись, когда Медведев предложил кандидатуру Мутко в качестве вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики. Володин предположил, что подобная реакция была связана с тем, что новость оказалась неожиданной для народных избранников.

Павел Маркуш
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