Володин назвал русский язык Мутко плюсом для работы «на стройке»

20:25 10 мая 2018 6

«А тем, кто увлекается иностранными языками, на стройке будет тяжело» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает важным плюсом Виталия Мутко хорошее знание русского языка. Кандидатуру чиновника на пост вице-премьера по строительству рассматривает глава правительства России Дмитрий Медведев.

Володин уточнил, что хорошее знание русского языка «крайне важно на стройке», а тем, кто увлекается иностранными языками — будет тяжело, пишет «Интерфакс». Тем самым спикер Госдумы напомнил, что Виталий Мутко известен своими небольшими познаниями в английском языке, которые он демонстрировал в публичных выступлениях. Крылатая фраза «Лет ми спик фром май харт» уже стала интернет-мемом. Три года назад в интернете появилась видеозапись общения Виталия Мутко с иностранными журналистами на английском языке. Чуть позже президент России Владимир Путин подарил чиновнику самоучитель английского языка.

Напомним, депутаты рассмеялись, когда Медведев предложил кандидатуру Мутко в качестве вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики. Володин предположил, что подобная реакция была связана с тем, что новость оказалась неожиданной для народных избранников.