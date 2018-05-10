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10 мая 2018
23:22  10 мая 2018 0

Шевченко заявил о выходе из СПЧ. «URA.RU» узнало истинные мотивы журналиста: он метит на место Собянина

Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, шевченко максим
Журналист намерен побороться за кресло мэра МосквыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский журналист Максим Шевченко заявил об уходе из президентского Совета по правам человека (СПЧ) из-за отказа организации рассматривать случаи избиения и арестов граждан в ходе протестных митингов 5 мая в Москве. О своем решении он заявил в эфире «Эха Москвы».

По словам Шевченко, избиения граждан неизвестными вооруженными формированиями в центре Москвы в ходе митингов 5 мая необходимо разобрать на специальном заседании СПЧ с участием силовиков и журналистов. Призыв журналиста, по его утверждению, руководство Совета проигнорировало. «Мы пытались сделать много важного, на самом деле ничего не сделано вообще. Мы говорили президенту о пытках, о политзаключенных, об убийствах, о массовых нарушениях прав человека. Я больше участвовать в этом спектакле не хочу», — добавил он.

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, действия Шевченко продиктованы его личными политическими амбициями: журналист всерьез намерен победить на праймериз левых сил и стать единым кандидатом на выборах мэра Москвы. В этой связи уход из СПЧ станет ответом левым силам, осуждавшим Шевченко за участие в работе организации. «Но главная интрига заключается в том, что два члена совета уже ставили вопрос об исключении Шевченко из СПЧ за драку со Сванидзе. Шевченко делает красивый, но преднамеренный шаг: если исключение неизбежно, то нужно уйти, хлопнув дверью. Это может вписаться в его кампанию среди левых сил», — отметил Смирнов в беседе с «URA.RU».

Версию о «красивом» выходе Шевченко из некрасивой ситуации подтверждает член президентского Совета по правам человека Ирина Киркора. В разговоре с агентством Киркора отметила, что вопреки заявлениям журналиста, Совет «никогда не проходил мимо» нарушений прав граждан в ходе массовых мероприятий и митинги 5 мая — не являются исключением. «Можно подходить с разных позиций — делать эмоциальное заявления, как это делает Шевченко, а можно профессионально и взвешенно подходить к заявлению от имени Совета. Пока консолидированной позиции Совет не выработал», — уточнила она.

Напомним, что в январе Шевченко в прямом эфире устроил драку с другим членом СПЧ Николаем Сванидзе при обсуждении личности Сталина. В потасовке в студии «Комсомольской правды» написали все ведущие СМИ, а главе СПЧ Михаилу Федотову пришлось публично извиняться за инцидент.

Сергей Макеев
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