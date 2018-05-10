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11 мая 2018
10 мая 2018
23:55  10 мая 2018 0

На Украине завершили расследование убийства Дениса Вороненкова

Вороненков Денис, вороненков денис
Бывший депутат Госдумы был убит в марте прошлого годаФото: страница Вороненкова Дениса в Facebook
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Скандал с депутатом Вороненковым
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Прокуратура Киева завершила расследование дела об убийстве экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Организатору преступления и пяти соучастникам предъявлены обвинения. После ознакомления сторон с материалами следствия обвинительный акт будет направлен в суд.

«Завершено досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года в Киеве», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что двое участников преступления уже находятся под стражей. Материалы в отношении предпринимателя Владимира Тюрина, которого обвиняют в организации убийства, а также еще двух соучастников — украинца Ярослава Левенца и уроженца Харькова Юрия Василенко — были выделены в отдельное производство. Подозреваемым грозит срок до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в октябре 2016 года Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой два года назад переехал жить на Украину. Депутат объяснял это политическими причинами. 23 марта 2017 года мужчина был застрелен возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева. Через полгода генеральный прокурор Украины заявил, что фактическим заказчиком убийства является бывший гражданский муж Максаковой — Владимир Тюрин. Согласно версии следствия, мотивы преступления были как личные, так и политические.

Александр Черноскутов
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