На Украине завершили расследование убийства Дениса Вороненкова

23:55 10 мая 2018 0

Бывший депутат Госдумы был убит в марте прошлого года Фото: страница Вороненкова Дениса в Facebook

Прокуратура Киева завершила расследование дела об убийстве экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Организатору преступления и пяти соучастникам предъявлены обвинения. После ознакомления сторон с материалами следствия обвинительный акт будет направлен в суд.

«Завершено досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года в Киеве», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что двое участников преступления уже находятся под стражей. Материалы в отношении предпринимателя Владимира Тюрина, которого обвиняют в организации убийства, а также еще двух соучастников — украинца Ярослава Левенца и уроженца Харькова Юрия Василенко — были выделены в отдельное производство. Подозреваемым грозит срок до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в октябре 2016 года Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой два года назад переехал жить на Украину. Депутат объяснял это политическими причинами. 23 марта 2017 года мужчина был застрелен возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева. Через полгода генеральный прокурор Украины заявил, что фактическим заказчиком убийства является бывший гражданский муж Максаковой — Владимир Тюрин. Согласно версии следствия, мотивы преступления были как личные, так и политические.