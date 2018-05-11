Челябинский губернатор отправил скандального мэра в отставку

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку мэра Миасса Геннадия Васькова. Васьков 11 мая, в пятницу, написал заявление на имя главы региона об увольнении. Это заявление будет передано в городское собрание Миасса, депутаты назначат и. о. главы. После этого будет назначен конкурс по отбору кандидатур на должность мэра, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона.
Напомним, ранее депутаты два раза подряд выставили Васькову «неуд» по итогам работы за 2016 и 2017 годы. Миасс из-за постоянных скандалов считается самым политически нестабильным городом в области. Геннадию Васькову неоднократно высказывались претензии со стороны губернатора Бориса Дубровского и со стороны правоохранительных органов. В следственном управлении СК РФ по региону рассматривается несколько уголовных дел, в том числе коррупционных.
Последний скандал в Миассе связан с тем, что на ревизоров Контрольно-счетной палаты региона, проверявших детский сад, упала потолочная плитка. Садик был сдан несколько месяцев назад. Его покупка стала поводом для уголовного дела.