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11 мая 2018
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
11:52  11 мая 2018 0

Челябинский губернатор отправил скандального мэра в отставку

Заседание коллегии контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, васьков геннадий
Мэр Миасса ушел в отставкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Кризис власти в Миассе
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку мэра Миасса Геннадия Васькова. Васьков 11 мая, в пятницу, написал заявление на имя главы региона об увольнении. Это заявление будет передано в городское собрание Миасса, депутаты назначат и. о. главы. После этого будет назначен конкурс по отбору кандидатур на должность мэра, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона.

Напомним, ранее депутаты два раза подряд выставили Васькову «неуд» по итогам работы за 2016 и 2017 годы. Миасс из-за постоянных скандалов считается самым политически нестабильным городом в области. Геннадию Васькову неоднократно высказывались претензии со стороны губернатора Бориса Дубровского и со стороны правоохранительных органов. В следственном управлении СК РФ по региону рассматривается несколько уголовных дел, в том числе коррупционных.

Последний скандал в Миассе связан с тем, что на ревизоров Контрольно-счетной палаты региона, проверявших детский сад, упала потолочная плитка. Садик был сдан несколько месяцев назад. Его покупка стала поводом для уголовного дела.

Альбина Золотухина
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