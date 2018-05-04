На Урале в детском саду рухнул потолок, при покупке которого чиновники украли деньги

17:01 04 мая 2018 4

В садике «Умка», где рухнули потолки, чиновники держат оборону ФОТО: newsmiass

ЧП в Миассе 4 мая, в пятницу, обрушились потолочные плиты в саду «Умка». Так совпало, что в этот момент садик проверяли ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области. Покупка детского сада ранее стала поводом для уголовного дела в отношении должностных лиц. «Был сильный ветер, и плитки посыпались, — рассказали „URA.RU“ собственные источники. — Детей не было. Но были ревизоры КСП. На их глазах все и произошло. Никто не пострадал».

Информацию об инциденте агентству newsmiass подтвердила заведующая садиком. Все произошло в 11 часов. Детей в комнате, где обрушились плитки, не оказалось потому, что данное помещение как раз осматривали ревизоры. На место ЧП выезжали МЧС и полиция. Местных журналистов в здание не пускают. Телефон заведующей управлением образования города Анны Овсянниковой не отвечает. Мэр Миасса Геннадий Васьков находится на совещании в Магнитогорске. Председатель КСП Алексей Лошкин заявил «URA.RU», что до окончания проверки все комментарии преждевременны. Между тем, по данным агентства, ревизоры выезжали в Миасс для того, чтобы оценить стоимость садика, на который было потрачено 23 млн рублей, из них 22 млн рублей из областного бюджета. По данным «URA.RU», сотрудники КСП выявили множество нарушений. «Ревизоры такие злые! — рассказывает один из источников в Миассе. — Ругаются, что все из картона. Вентиляция не работает. Уже тогда указали, что потолки еле держатся. Все разваливается на глазах. И есть нарушения по пожарной эвакуации. Там даже утепления нет между потолком на втором этаже и крышей!». Кстати, именно ревизоры помогали заведующей выводить после ЧП детей из садика.

Здание было перестроено из торгового павильона. Объект купили в конце 2017 года и вложили дополнительные средства в ремонт. Именно этот ремонт сейчас и осыпается на глазах у аудиторов. Отметим, что садик торжественно открыли в феврале 2018 года, перед выборами президента России. Ленточку перерезали вице-спикер ЗСО Александр Журавлев и помощник мэра Миасса Тадий Уминский. Скандал грянул через месяц, когда были задержаны начальник отдела дошкольного образования мэрии Татьяна Биева, депутат горсобрания Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев. По данным следствия, из 24 млн рублей похищено не менее восьми млн рублей. Источники «URA.RU» сообщают, что украдено 16 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.5, ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Богатырев стал сотрудничать со следствием и уже выпущен под домашний арест.

История с садиком «Умка», за который Геннадий Васьков успешно отчитался, стала одним из поводов для второго «неуда» мэру. Теперь Васьков должен уйти в отставку, но прежде его судьбу должен решить губернатор Борис Дубровский. В сентябре 2017 года на коллегии КСП, где заслушивался отчет о проверке Миасса, Дубровский устроил Васькову жестокий разнос.