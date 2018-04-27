12:30 27 апреля 2018 4

Генадий Васьков получил второй «неуд» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отчет главы Миасса Челябинской области Геннадия Васькова по итогам работы за 2017 год отклонен. Такое решение приняли депутаты на сессии горсобрания 27 апреля, в пятницу. Это уже второй «неуд» Васькову, после которого он должен покинуть свой пост, передает корреспондент «URA.RU». В самом политически нестабильном городе Челябинской области меняется власть. Депутаты назначат временного руководителя, на должность мэра будет объявлен конкурс.

Сессия проходила в напряженной обстановке. Геннадий Васьков был бледен и откровенно нервничал. Накануне, 26 апреля, несколько депутатов уведомили руководство горсобрания, что не смогут присутствовать на сессии. Это были сторонники мэра, те, что в апреле 2017 года уже срывали ее, чтобы избежать первого «неуда» Васькову. Но заседание позже состоялось, и отчеты главы отклонили. Если бы сегодня эти же депутаты и те, у кого была уважительная причина не появиться, не пришли на сессию, не хватило бы кворума. Рассмотрение вопроса удалось бы перенести. Но в итоге депутаты, поддерживающие мэра, на заседании появились.

Сессия началась с того, что Геннадий Васьков попросил отчет не рассматривать, а перенести вопрос на май, после чего извинился перед депутатами за поведение своего помощника Тадия Уминского. На закрытой части мартовского заседания Уминский откровенно грубил депутатам. Извинения приняли, но решили, что отчет рассматривать будут. Депутаты сослались на то, что все правовые вопросы отрегулированы. Документ рассмотрен на комиссиях и опубликован в печати.

Геннадий Васьков стал буквально молить собрание не рассматривать его отчет: «Мне надо его доработать!». Сначала он просил время до майской сессии, потом до 2 мая. «Вы действительно думаете, что за полтора дня оценка вашей работы изменится? — спросил мэра депутат Виктор Голяновский. — Вы же в феврале, перед выборами президента, хотели отчитаться, просили нас! Вот теперь даем эту возможность». Напомним, Васьков пытался выступить с отчетом в феврале, надеясь, что в период выборов депутаты не рискнут ставить ему второй «неуд», но собрание перенесло отчет на апрель. Еще некоторое время мэр препирался с собранием. Его поддерживали сторонники, говорили о том, как много сделал Васьков для города, и просили отчет перенести. Но все предложения отклонили. Было решено рассматривать отчет тайным голосованием.

Четверо сторонников Васькова демонстративно отказались принимать участие в голосовании. Их вызывали поименно, напоминая о том, что голосование — обязанность каждого депутата. Те делали вид, что не слышали. Еще один сторонник Васькова, депутат Николай Рындин, находится в СИЗО. В итоге за то, чтобы отчет отклонить, проголосовали 16 депутатов, за отчет — трое, и четверо воздержались. Зал взорвался аплодисментами. Второй «неуд» главы Миасса означает его автоматическую отставку. Миасс из-за постоянных скандалов считается самым политически нестабильным городом. Геннадию Васькову неоднократно высказывались претензии со стороны губернатора Бориса Дубровского и со стороны правоохранительных органов. В следственном управлении СК РФ по региону рассматривается несколько уголовных дел, в том числе коррупционных.