Депутаты Заксобрания Прикамья разъехались из города перед экстренным заседанием

В Заксобрании Прикамья в четверг, 7 марта, состоится внеочередное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен федеральный закон об индексации пенсий. Как сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, принятие инициативы пока под вопросом — есть риск, что кворум не соберется.
По словам собеседника агентства, ни одна из фракций не была готова к указанию, которое накануне поступило главам регионов из администрации президента. Большая часть депутатов уже разъехалась перед праздничными выходными, и неизвестно, успеют ли фракции собрать необходимые для голосования составы. «Запасным вариантом вместо пленарного заседания в данном случае может стать заседание консультативного совета, регламент это позволяет», — уточнил собеседник «URA.RU».
В высокую вероятность провала заседания не верит лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Олег Постников. В беседе с «URA.RU» он подтвердил, что двое участников фракции действительно не смогут принять участие в заседании, но на позиции партии это не скажется: «С нашей стороны необходимое для кворума число депутатов точно будет. Уверен, что у коллег также не возникнет проблем», — считает депутат. Получить официальный комментарий пресс-службы Заксобрания к моменту публикации новости не удалось.
Ранее «URA.RU» в рамках проекта «Слухи» сообщало, что председатель Заксобрания Валерий Сухих в феврале был недоволен депутатами-прогульщиками, из-за которых возникал риск срыва кворума. По одной из версий, нарушителей даже хотели штрафовать.