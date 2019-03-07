Тюменский застройщик пять лет не может отремонтировать дом на Ямале

Администрация муниципального образования Мужевское (ЯНАО) обратилась в арбитражный суд Тюменской области с иском к застройщику ООО «Тюмень-Инжиниринг». В 2013 году строительная компания возвела в одном из ямальских поселений индивидуальный жилой дом, который вскоре начал разрушаться.
Через год жители заявили о трещинах в дверных и оконных проемах и попросили о капитальном ремонте. В течение пяти лет ни нанимателям жилья, ни администрации не удалось добиться от строительной компании возобновления работ.
Глава муниципального образования Мужевское Михаил Михеев рассказал «URA.RU», что в марте 2013 года ООО «Тюмень-Инжиниринг» построило дом в селе Восяхово в Шурышкарском Районе ЯНАО. Площади распределили между ямальцами по договорам социального найма и выдали их взамен ветхого аварийного жилья. Специалисты администрации подтвердили претензии граждан к качеству строительства.
«В адрес ООО „Тюмень-Инжиниринг“ в период с 2014 по 2018 года было направлено множество писем и претензий о необходимости устранить выявленные недостатки, но работы компанией так и не начаты. Через суд мы хотим обязать компанию устранить недостатки», — сообщил глава.
В ООО «Тюмень-Инжиниринг» «URA.RU» с просьбой прокомментировать ситуацию обращалось дважды. В первый раз в компании бросили трубку, во второй сообщили, что директор Магомед Цицкиев находится за границей до конца марта.
Согласно информации сервиса «Контур. Фокус» ООО «Тюмень-Инжиниринг» участвует в госзакупках и выполнила работы на 345,5 млн рублей по госконтрактам.