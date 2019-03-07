06 марта 2019
05 марта 2019

Ямальские аэропорты оштрафованы за многочисленные нарушения

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 10:28
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Самолеты клипарт, аэропорт, самолет
Десятки единиц аэродромной техники не прошли техосмотрФото: Фото: unsplash.com

Сотрудники трех ямальских аэропортов оштрафованы за нарушения правил эксплуатации спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Несоблюдение норм было обнаружено в аэропортах Надыма, Ноябрьска и Тарко-Сале. По информации ведомства, десятки единиц аэродромной техники не прошли техосмотр и не были поставлены на учет в ГАИ. Из-за нарушения законодательства Новоуренгойская транспортная прокуратура возбудила 20 административных дел.

«По результатам рассмотрения дел виновным лицам назначены наказания в виде штрафов. В целях устранения нарушений руководителям указанных аэропортов внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении», — отметили в ведомстве.

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