Силовики завели уголовное дело из-за запрещенного цеха ямальского мэра

Ущерб оценили в 200 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Подпольный цех по копчению рыбы, который сотрудники ФСБ нашли в гараже администрации поселка Мыс Каменный (ЯНАО), стал поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратурой автономного округа внесено требование об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела. По результатам его рассмотрения сотрудниками Пограничной службы 7 марта возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

По данным ведомства, из гаража мэрии было изъято 52 экземпляра рыбы муксун, одна нельма, и две рыбы чир (щокур). Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 200 тысяч рублей, что является крупным ущербом и попадает под статью УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба».

Уточнить, есть ли фигурант в уголовном деле, в пресс-службе прокуратуры округа не удалось. На звонки корреспондента «URA.Ru» там не ответили.

Ранее «URA.RU» сообщало, что уголовное преследование по данному инциденту грозит непосредственно мэру Олегу Спиренкову. На совещании губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что чиновники покрывают браконьеров.