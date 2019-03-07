Шнуров жестко раскритиковал депутата, назвавшего пенсионеров «тунеядцами и алкоголиками»

Он обвинил политика в том, что тот «не помнит жизни» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров резко раскритиковал бывшего топ-менеджера «Газпрома», депутата Волгоградской областной Думы Гасана Набиева, обозвавшего малоимущих пенсионеров «тунеядцами и алкоголиками». Жесткое нецензурное стихотворение музыкант опубликовал в своем telegram-канале.

Шнуров решил «вступиться за алкашей и тунеядцев», потому что «сам из этих самых родом». Музыкант жестко разнес депутата за слова о пенсионерах. «Слышал много я, но чтоб такого [гадства] — не припомню», — негодовал артист. Он обвинил «выбранного народом дядю» в том, что тот, «видимо, уже не помнит жизни». Музыкант отметил, что сейчас «многие питаются отчаянием» и «надежды нет». «Не на пенсии же ваши полагаться, восемнадцать тыщ», — резюмировал Шнуров.

К посту музыкант также прикрепил видео с заседания Волгоградской областной думы, на котором Набиев сделал неоднозначное заявление.

Скандал, напомним, разгорелся после слов Набиева о пенсионерах, которые получают всего восемь тысяч. Он обвинил стариков в собственной лени, а также назвал их «алкоголиками и тунеядцами». За депутата-единоросса пришлось извиняться партии. А позже сам Набиев, оказавшийся миллионером, попытался объясниться с народом.