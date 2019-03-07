Поклонская объяснила, что содержится в ее новой «книге с компроматом»

Поклонская прокомментировала громкие заявления СМИ Фото: Прокуратура Республики Крым

Бывший прокурор Крыма, депутат Наталья Поклонская рассказала, что новой книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст» нет компромата на коллег по парламенту. Также она отметила, что за нее не надо переживать. Об этом Поклонская написала в своем профиле во «ВКонтакте».

«Так вот, переживать за меня не надо. В вышедшей книге нет ровно ничего нового по сравнению с тем, о чем я уже говорила прошлым летом, а также осенью — после ликвидации комиссии по конфликту интересов», — прокомментировала политик заявления СМИ о том, что она собралась опубликовать компромат на депутатов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Поклонская призналась, что ей удалось собрать у нее есть компромат на коллег по парламенту. Собрать информацию она успела, пока руководила комиссией по этике и контролю за доходами. По мнению экспертов, политик «хочет вывести на чистую воду многих депутатов». Как заявил политолог Илья Гращенков, экс-прокурор Крыма «хочет стать Навальным в юбке».

Поклонская рассказала подробности нескольких примеров финансовых махинаций, но не назвала фамилий участников. В сентябре 2018 года комиссия Госдумы по этике и контролю за доходами была упразднена, и Наталья перестала возглавлять подразделение. Сейчас она занимает пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.