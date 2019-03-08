Собчак жестко раскритиковали из-за расставания с Виторганом

Пользователи встали на сторону актера Фото: Дарья Попова © URA.RU

В социальных сетях отреагировали на расставание телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана. Свое мнение пользователи активно высказывали на странице журналистки в Instagram.

Стоит отметить, что большая часть пользователей обвинила в случившемся саму Собчак. «Тьфу ты, даже брак не смогла сохранить!» — негодовал yash1n. «А никто и не сомневался, что замуж ты вышла для галочки. Гулять-то лучше, то с одним то с другим», — язвила darvuz. «Как можно уйти от такого мужчины, как Виторган?!» — недоумевала mr_nma. «Жалко Максима, добрый парень, но с другой стороны было ясно, что с [девушкой с пониженной социальной ответственностью] не нужно связываться», — рассуждал tolchinskiialeksandr.

Но некоторые подписчики Собчак все-таки ей посочувствовали. «Давно пора было расставить все точки над i, зачем сохранять видимость брака?» — поддерживала решение телеведущей leno4ka. «Люблю обоих! Печально, что они уже не вместе! Удачи и счастья!» — отмечала ivanitskaia_n.

А часть пользователей даже начали строить свои, самые смелые теории о причинах развода звездной пары. «Хотите новость расскажу? [Собчак] родила не от Макса», — уверял пользователей stalin1stalin1. «Да и так всем понятно, что Виторган — гей», — заявила tixotixoedem. «А мне кажется, что ее отношения на стороне, которые были „напоказ“, произошли от того, что у Максима до этого были отношения с кем-то „по-тихому“. Месть ее в общем», — предположила valentina__tereshkova.

Напомним, ранее Собчак и Виторган впервые публично объявили о расставании. Супруги заверили, что уже давно не живут в месте, но пока не спешат делить имущество и общего ребенка.