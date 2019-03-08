Наставник шоу «Танцы» обвинил Макса Фадеева в непорядочности

О Максе Фадееве резко высказался коллега по цеху Фото: Макс Фадеев, Instagram

Наставник программы «Танцы на ТНТ», хореограф Мигель (Сергей Шестеперов) обвинил продюсера из Кургана Макса Фадеева в непорядочности. Такое заявление он сделал в эфире шоу Comment Out.

В программе от 7 марта актрисе Екатерине Варнаве, которая участвовала в шоу вместе с Мигелем, досталось задание написать в Instagram бойцу смешанных единоборств, чемпиону ММА Федору Емельяненко сообщение: «Будешь скидываться Максу Фадееву на абонемент в спортзал?» Варнава отказалась это делать. Мигель предложил написать комментарий вместо нее.

Мигель резко высказался о Фадееве Фото: скриншот видео YouTube «Чикен Карри»

«Я тебя умоляю, он столько говна сделал в жизни!» — сказал Мигель о Фадееве. После этого ведущий Comment Out Вова Маркони испугался, что теперь его шоу закроют, намекая на авторитет Фадеева в шоу-бизнесе. Мигель в ответ пошутил, что известный музыкальный продюсер и его передачу («Танцы») может закрыть.

Ранее Ольгу Серябкину — бывшую подопечную уроженца Кургана Фадеева СМИ обвинили в оказании эскорт-услуг знаменитостям. Другая экс-участница группы Serebro Елена Темникова косвенно подтвердила выводы журналистов. Она заявила, что Фадеев «начал лепить из них каких-то сексуальных «террористок».