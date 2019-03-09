На уральском заводе готовят замену зарубежным авиационным двигателям

Отечественный двигатель будут устанавливать на вертолеты и самолеты Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России в скором времени появится отечественный малоразмерный турбовальный двигатель ВК-800, который разрабатывается на «Уральском заводе гражданской авиации» в Екатеринбурге и на заводе «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге. Он заменит зарубежные аналоги и снизит зависимость РФ от иностранных компаний на фоне санкционного давления на Россию.

Как рассказал RT ведущий конструктор проекта Виталий Логинов, сертификация первого самолета на новом двигателе запланирована на 2020 год. Сразу после этого будет запущено серийное производство ВК-800. Сборкой разработки будет заниматься научно-производственный центр «Лопатки. Компрессоры. Турбины» в Московской области.

Двигателями ВК-800 будут оснащать легкие самолеты и вертолеты «Ансат», Ка-226, Ка-126 Ми-54 и другие. Сейчас они работают на американских РW-207K, британских Rolls-Royce и французских Safran Helicopter Engines.