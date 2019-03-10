Телеведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова шокировала поклонников откровенной фотографией после концерта в Нижневартовске (ХМАО). На своей странице в Instagram 33-летняя звезда опубликовала снимок, где кроме трусов на ней ничего нет.
Нескромный кадр артистка разместила после концерта 9 марта. «Сегодня у меня самая настоящая весна. Благодаря вам, Нижневартовск», — написала Бузова. На снимке телеведущая позирует с букетом цветов, который прикрывает грудь. Публикация за 9 часов набрала свыше 335 тысяч лайков.
«На Украине была группа „Поющие трусы“. Видно опыт трусов оттуда переняла», «А юбку одеть, слабо?» «Никакого приличия», «Как мумия уже стала», — написали korostelkaterina, s_tamara_v, ksyunya_bra, lesya_zdesya90. Кроме того, нашлись и те, кто увидел повод для шутки. «Именно без одежды Олю хочется за все простить. И за отсутствие таланта и такта», «У меня ребенок спрашивает, мама чего тете надеть нечего? Давай ей платье купим», — отметили gal.voropaeva2005 и elenatimchenko7930.
В феврале этого года, был опубликован райдер Бузовой, напоминает агентство Nation News. Для проведения концерта артистке необходимы автомобиль представительского класса с салоном, где можно курить, личный водитель, хорошо знающий местные достопримечательности, пять банок энергетического напитка, бутылка французского или итальянского белого сухого вина, бутылка элитного коньяка.