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Опубликованы кадры из квартиры, где пермяк жестоко избил двухлетнего ребенка. ВИДЕО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 19:32
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У ребенка диагностировали сильные побои и обморожениеФото: Анна Майорова © URA.RU

В соцсети «ВКонтакте» появилось видео с жителем Перми, который жестоко избил своего двухлетнего пасынка и четыре часа держал его на балконе. Ролик опубликовала группа «Плохие новости» во «ВКонтакте».

На ролике показана квартира, где жил мужчина. На полу видны следы крови. На ролике также видно неадекватное поведение мужчины, которого подозревают в избиение двухлетнего ребенка. На кадрах видно, как он в подъезд выбил дверь в чужую квартиру, а после этого спокойно ушел к себе домой.

Напомним, что инцидент произошел 9 марта, когда мама малыша ушла по делам. Спасти ребенка удалось благодаря соседям, которые вызвали полицию. Мальчика отвезли в больницу с сильными побоями и обморожением. Полицейские уже задержали мужчину.

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