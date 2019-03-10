В соцсети «ВКонтакте» появилось видео с жителем Перми, который жестоко избил своего двухлетнего пасынка и четыре часа держал его на балконе. Ролик опубликовала группа «Плохие новости» во «ВКонтакте».
На ролике показана квартира, где жил мужчина. На полу видны следы крови. На ролике также видно неадекватное поведение мужчины, которого подозревают в избиение двухлетнего ребенка. На кадрах видно, как он в подъезд выбил дверь в чужую квартиру, а после этого спокойно ушел к себе домой.
Напомним, что инцидент произошел 9 марта, когда мама малыша ушла по делам. Спасти ребенка удалось благодаря соседям, которые вызвали полицию. Мальчика отвезли в больницу с сильными побоями и обморожением. Полицейские уже задержали мужчину.