Пассажиры обвинили «Победу» в экономии на самолетах из-за сорванных рейсов в Кольцово

В аэропорту Кольцово задерживаются два авиарейса лоукостера «Победа» в Москву и Санкт-Петербург, сообщила на своей странице в Facebook местная жительница Елена Горобинская. Она заявила, что самолеты оказались не готовы к утреннему снегопаду в Екатеринбурге.
«„Уральские авиалинии“ улетели в Москву и в Питер. А „Победа“ [рейс] в Москву уже на три часа задержала, в Питер на полтора задерживает. Москву уже даже прохладительными напитками поить начали, — написала Горобинская и продолжила рассказ в комментариях. — Думаю, экономят на антиобледенительной жидкости. Все другие обрабатывается, а самолеты „Победы“ стоят необработанные». Другие пользователи обратили внимание, что в Москве тоже задерживают самолеты из-за того, что «с неба непонятно что льется».
Онлайн-табло Кольцово сообщает, что на данный момент рейс в Москву DP-406 задерживается на пять часов (вылет запланирован на 12:00 вместо 7:00), настолько же срывается рейс в Питер DP-516 (13:25 вместо 8:25). В пресс-службе аэропорта «URA.RU» ответили: «Рейсы отложены в связи с подготовкой самолетов». При этом здесь пояснили, что нет никакой связи между задержкой и обработкой самолетов специальной жидкостью — такая процедура выполняется за 15-20 минут до вылета.
Журналист «URA.RU» отправил запрос в пресс-службу «Победы», ответ пока не поступил.