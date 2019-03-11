В Перми скончался судья краевого арбитража

В Перми на 43-м году жизни скоропостижно скончался судья краевого арбитражного суда Алексей Алексеев. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-служба арбитража.
Как стало известно, Алексеев умер в субботу, 9 марта. Причины смерти судьи представители арбитража не озвучили. «Для коллег он навсегда запомнится как чуткий и отзывчивый человек, профессионал своего дела. Светлая память о нем навсегда сохраниться в сердцах коллег», — говорится в сообщении пресс-службы.
Алексей Алексеев посвятил юридической работе более 20 лет. С 2005 года он работал в должности помощника судьи, спустя два года был назначен на должность судьи краевого арбитража.