10 марта 2019
08 марта 2019
07 марта 2019
06 марта 2019

В Перми скончался судья краевого арбитража

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 12:00
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинск, молоток, суд, арбитраж
Причина смерти судьи пока не сообщаетсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми на 43-м году жизни скоропостижно скончался судья краевого арбитражного суда Алексей Алексеев. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-служба арбитража.

Как стало известно, Алексеев умер в субботу, 9 марта. Причины смерти судьи представители арбитража не озвучили. «Для коллег он навсегда запомнится как чуткий и отзывчивый человек, профессионал своего дела. Светлая память о нем навсегда сохраниться в сердцах коллег», — говорится в сообщении пресс-службы.

Алексей Алексеев посвятил юридической работе более 20 лет. С 2005 года он работал в должности помощника судьи, спустя два года был назначен на должность судьи краевого арбитража.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...