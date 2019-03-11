Кремль готов решить вопрос, кто будет губернатором Челябинской области

Вопрос по будущему Дубровского решится за несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Вопрос о том, кто получит поддержку федеральной власти на выборах губернатора Челябинской области, будет решен до конца марта. Об этом «URA.RU» сообщил собственный источник. Действующий глава региона Борис Дубровский, занявший этот пост в феврале 2014 года, входит в список кандидатов.

«В последний месяц администрация президента была занята Санкт-Петербургом, где в сентябре также выбирают губернатора, — рассказал собеседник агентства. — Питер — как город федерального подчинения — считается главной кампанией Единого дня голосования в 2019 году. Решение по нему принято, теперь все внимание на регионы, в том числе на Челябинскую область. Консультации идут в эти дни».

Также губернаторский вопрос решается в Ставропольском крае, Мурманской и Оренбургской областях. Собеседник агентства утверждает, что согласование кандидата в Калмыкии и Волгоградской областях вышло в финальную стадию.

О своем решении участвовать в выборах, Борис Дубровский заявил в октябре 2018 года, но тогда же он подчеркнул, что уйдет в отставку, если такое решение будет принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда же он вступил в ряды «Единой Россси», партбилет ему торжественно вручили на съезде партии в Москве 8 декабря (в 2014 году Дубровский баллотировался, как самовыдвиженец, но при поддержке этой партии). Это было необычное решение: сейчас кандидаты в главы регионов стараются наоборот дистанцироваться от «ЕР».

Шансы действующего губернатора Челябинской области получить разрешение баллотироваться на новый пятилетний срок, экспертами оцениваются, как высокие. В его пользу — масштабная подготовка региона к приему саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, которая может сорваться при замене координатора. Против кандидатуры Дубровского играет распространенное в экспертное среде мнение, что его победа не будет простой и потребует значительных административных усилий, что может превратить регион в точку напряжения.

Сам Дубровский находится сегодня в Челябинске. С утра он провел совещание по подготовке к саммитам и аппаратное совещание. Во второй половине дня проверит, как работает система мониторинга состояния воздуха в Челябинске, где проблема экологии является одной из главных.