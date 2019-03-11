Два уральских города вошли в список самых недорогих туристических мест весной

Столица Среднего Урала оказалась на третьем месте по популярности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рейтинг самых популярных городов России для экономных путешественников составил сайт Tvil.ru. Исследователи сравнили данные бронирования туристами отелей с 11 марта по 30 апреля. Список возглавила Казань, также в нем оказались и уральские города.

В Казани — самый высокий спрос на гостиницы в марте — апреле при средней цене номера в одну тысячу 700 рублей. Вторую строчку занял Краснодар (1,6 тысяч рублей). Третьим в рейтинге популярности стал Екатеринбург (1,3 тысячи рублей). Тюмень с ценником в 1,7 тысяч рублей за ночь в отеле оказалась на девятом месте.

Ранее сервис OneTwoTrip назвал семь самых популярных бюджетных направлений в мире для туристов зимой. В этом перечне помимо европейских столиц — Милана и Берлина оказались российские Минеральные воды, напоминают «Дни.ру»