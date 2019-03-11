Бывший главред «Медузы» вернулся на свой пост после скандала с домогательствами

Журналист из Перми снова возглавил издание Facebook, Иван Колпаков

Журналист из Пермского края Иван Колпаков вновь стал главным редактором портала «Медуза». Об этом на сайте портала сообщила генеральный директор издания Галина Тимченко.

«11 марта 2019 года главным редактором „Медузы“ назначен Иван Колпаков», — заявила Тимченко. Она подчеркнула, что сама приняла решение о восстановлении Колпакова в должности. Директор издания добавила, что «возвращение Ивана Колпакова поддерживают руководители всех подразделений „Медузы“», и редакция «не сомневается в его профессиональных качествах». Также, по словам Тимченко, данное кадровое решение «поддерживают и члены нового совета директоров».

Татьяна Ершова, которая исполняла обязанность главреда в отсутствии Колпакова, станет редакционным директором. Также у «Медузы» сменится состав совета директоров, первое заседание которого пройдет в конце марта. «Совету предстоит утвердить план развития компании на ближайший год и кодекс поведения сотрудников „Медузы“», — объяснила Тимченко.

Колпакова, напомним, отстранили от должности из-за «неподобающего поведения». На вечеринке в честь дня рождения издания журналист, будучи пьяным, приставал к жене одного из сотрудников редакции. В итоге Колпаков не только лишился поста, но и потерял жену.