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Сын директора ФСБ стал кандидатом в совет директоров уральского банка

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 16:50
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Здания. Тюмень, запсибкомбанк
Руководство банка постепенно пополняется менеджерами ВТБФото: Николай Бастриков © URA.RU

Денис Бортников (сын директора ФСБ России Александра Бортникова) включен в число кандидатов на должность члена Совета директоров «Запсибкомбанка». Сообщение об этом размещено на портале раскрытия корпоративной информации.

С 2017 года по настоящее время Бортников занимает должность заместителя президента-председателя правления банка ВТБ. Напомним, что в ноябре 2018 года ВТБ договорился с акционерами «Запсибкомбанка» о покупке более 70% акций уральского банка.

Помимо Бортникова, в члены совета директоров предположительно войдут: Руслан Еременко, Анатолий Печатников, Александр Сурин (президент «Запсибкомбанка»), Петр Филлипов и Тагир Юсупов. Решение об изменении состав руководящего органа будет принято 18 апреля в Тюмени на годовом собрании акционеров.

Кроме того, на заседании планируется распределить между акционерами дивиденды по привилегированным акциям за 2018 году в сумме 184 тыс. рублей. Неиспользованную часть прибыли в сумме 1,8 млрд рублей предлагается оставить нераспределенной.

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