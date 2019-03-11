Врио директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрей Саркисов, назначенный на эту должность в конце прошлой недели, получил от врио губернатора региона Вадима Шумкова задание организовать работу по очистке русла реки Тобол. Эта работа будет проводиться совместно с Минприроды России, заявил глава региона на заседании правительства в понедельник, 11 марта.
«С Минприроды мы договаривались о совместной работе по расчистке русла Тобола. Поэтому, пожалуйста, организуйте работу», — обратился Шумков к Саркисову. «Мы договаривались о приезде министра в регион и о проработке трех вопросов. Первый — по Тоболу, второй — по использованию лесных ресурсов и охоте, третий — по экологии и утилизации отходов», — добавил врио губернатора.
Вопрос очистки русла Тобола обсуждается в Кургане уже несколько лет. Наиболее остро этот вопрос встает перед весенним половодьем. По данным специалистов, расчистка русла позволит предотвратить подтопление городских территорий при паводке. В апреле 2017 года экс-глава департамента природных ресурсов региона Эдуард Гусев заявлял, что проектные работы по расчистке русла Тобола были проведены еще в 2014 году, однако начать их получится не раньше 2019 года.
О назначении Саркисова директором департамента природных ресурсов стало известно 7 марта. Ранее он работал полпредстве Уральского федерального округа в Екатеринбурге.