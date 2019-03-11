Увольнение уральских чиновников федерального ведомства отложено

Коллегия, на которой уволят глав ямальского и югорского управлений Росприроднадзора, состоится в апреле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главы ямальского и югорского управлений Росприроднадзора проработают еще минимум месяц. Заседание коллегии Росприроднадзора пройдет только в апреле, сообщил источник «URA.RU» в Министерстве природных ресурсов России.

«Коллегия планируется в апреле. Информации о кадровых изменениях на данный момент нет», — рассказал собеседник. Уточнить дату и время совещания источник агентства на момент публикации не смог.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе центрального аппарата Росприроднадзора не удалось. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее другой источник «URA.RU» сообщил, что коллегия управления Росприроднадзора может пройти 11 марта, по ее итогам могут быть уволены Сергей Попов (глава ямальского Росприроднадзора) и Александр Федяев (глава югорского Росприроднадзора). В югорском управлении ведомства источники агентства связали возможное увольнение Федяева со «всплывшими косяками прежнего руководителя ведомства». Официально в региональном управлении заявили, что не владеют информацией по планам отставки главы. Руководитель ямальского управления отказался общаться с корреспондентом «URA.RU» и бросил трубку.