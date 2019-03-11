Уральские регионы оказались в лидерах по смертности от ВИЧ

Третье место по смертности от ВИЧ заняла Свердловская область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловская область оказалась на третьем месте среди российских регионов по смертности от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2018 году. За год этот показатель в области вырос более чем на 10%, пишет РБК со ссылкой на свои подсчеты на основе данных от региональных служб статистики.

Лидером смертности от ВИЧ стала Кемеровская область — там за прошлый год умерло 38,2 тысячи человек, из них 1750 от этого заболевания. В Иркутской области коэффициент смертности от этого заболевания составил 42,4 случая на 100 тысяч жителей, а в Свердловской этот показатель достиг 38,1 случая на 100 тысяч (всего от ВИЧ в 2018 году умерло более 1,6 тысячи жителей области). «В этих регионах смертность от ВИЧ также больше, чем от всех произошедших в регионе убийств, самоубийств и ДТП вместе взятых», — пишет РБК.

На пятом и шестом местах по смертности от ВИЧ оказались еще два уральских региона — Пермский край (33,8 случая на 100 тысяч жителей) и Тюменская область (33,5 случаев на 100 тысяч). На девятой строчке — Челябинская область с 28,5 случаев смертей от ВИЧ на 100 тысяч. Причем в Прикамье этот показатель вырос на 10%, а в Тюменской и Челябинской областях, напротив, снизился по сравнению с предыдущим годом соответственно на 12% и 2%.