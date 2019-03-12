Ямальский бизнесмен пожаловался Путину на ведомство, которое мешает ему возить мусор

Компания Дементьева занимается транспортировкой и обезвреживанием отходов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ямальский бизнесмен Сергей Дементьев, возглавляющий компанию «Эко Рос», написал жалобу президенту РФ Владимиру Путину. В письме он пожаловался на непоследовательность действий со стороны Росприроднадзора, который, по мнению предпринимателя, ущемляет его права.

Ямальский бизнесмен решил расширить свое дело работой по транспортировке и обезвреживанию отходов, писало «URA.RU». Он купил необходимое оборудование, взял в аренду землю, обучил персонал и выполнил все необходимые предписания. Но несмотря на это, территориальное управление отказало ему в выдачи лицензии на эту деятельность и даже отстояло свой отказ в суде. При этом в судебной инстанции представители ведомства противоречили федеральным нормам. Неоднократные жалобы непосредственно в Росприроднадзор РФ проблему не решили. Пока что бизнесмен пытается оспорить решения в Верховном суде, а также через приемную президента.

«Несмотря на многолетнюю практику и отлаженный федеральной службой Росприроднадзора порядок, территориальный отдел, вопреки рекомендациям руководящего органа, отказывает в представлении лицензии», — пишет Дементьев в обращении к президенту.

Предприниматель также рассказал «URA.RU», что в случае, если он проиграет и в Верховном суде, он собирается предъявить иск Росприроднадзору, чтобы вернуть потраченные средства. Общую сумму ущерба, как материального, так и морального, он оценивает в десятки миллионов рублей. Все свои расходы он расписал в предсудебной претензии, которую уже направил в ведомства. Копия документа имеется в распоряжении агенства.

Комментарии относительно этой ситуации в Росприроднадзоре получить не удалось. Письменный запрос был направлен в ведомство еще в конце февраля. Ответ в редакцию пока не поступил.