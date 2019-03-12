В Чечне объявленную блогеру «кровную месть» объяснили искажением перевода

В Чечне заявили, что глава парламента республики Магомед Даудов не объявлял «кровную месть» блогеру Тумсо Абдурахманову. Скандальное высказывание Даудова оказалось ошибкой перевода.
Ситуацию в беседе с агентством «Интерфакс» объяснил пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов. «Председатель парламента Чеченской республики не объявлял кровной мести Абдурахманову», — заявил представитель Кадырова. Пресс-секретарь главы Чечни разъяснил, что Даудов хотел лишь «призвать [блогера] к ответу за клеветнические высказывания». «Переводчик умышленно исказил слова Даудова, сказанные на чеченском языке», — подчеркнул Каримов.
Он также поддержал спикера парламента Чечни в его стремлении призвать блогера к ответу. «[Даудов] совершенно справедливо и обоснованно говорит, что за клевету придется отвечать. Это мировая практика», — пояснил Каримов. Он добавил, что о «кровной мести» речь может идти только в случае убийства родственника.
Широкий общественный резонанс вызвали сообщения в СМИ о том, что глава парламента Чечни Даудова угрожал блогеру Абдурахманова. Политик пообещал «найти» и «наказать» блогера за жесткие высказывания в адрес первого президента Чечни Ахмата Кадырова. На заявления Даудова отреагировали даже в Кремле.
Абдурахманов, напомним, на своем YouTube-канале в ходе спора с общественником Максимом Шевченко назвал Ахмата Кадырова «предателем чеченского народа», который сначала объявил России джихад, а потом перешел на сторону Москвы.