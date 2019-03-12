Это повысит интерес граждан к истории, а также привлечет туристов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Правительство РФ утвердило правила присвоения имен выдающихся соотечественников географическим объектам России. В честь знаменитостей теперь можно будет называть аэропорты, железнодорожные вокзалы, а также морские и речные порты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эти объекты теперь могут получить имена «выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», уточняет РАПСИ. В документе поясняется, что новые имена аэропортов и вокзалов привлекут туристов, а также повысят интерес россиян к истории. Кроме того, если малоизвестные порты и железнодорожные станции получат имена знаменитых россиян, это поможет им в развитии транспортного сообщения.

Предложения о присвоении аэропортам известных имен в правительство РФ будет вносить Общественная палата. Затем кабмин в течении трех рабочих дней направит идеи в органы власти, госкорпорации и другие организации, к которым имеет отношение знаменитый соотечественник. У этих ведомств будет 20 рабочих дней, чтобы решить вопрос о переименовании того или иного объекта.

Если заключение организации будет положительным, объект получит имя известного соотечественника. В случае, если хотя бы один представитель ведомства не согласен с предложенным именем, заявку отправят в Администрацию президента. Там ее пересмотрят, и, в случае утверждения, подготовят указ о переименовании.

Таким образом кабмин воплотил на практике итоги всероссийского конкурса «Великие имена России», проходившего с 11 октября по 23 декабря 2018 года. Задачей конкурса было присвоить ключевым аэропортам страны имена выдающихся соотечественников.

Новые имена уже получили некоторые аэропорты Урала. Так, Кольцово в Екатеринбурге станет аэропортом имени промышленника Акинфия Демидова. Аэровокзал Сургута будет носить имя заслуженного геолога РФ, открывшего сибирскую нефть, Фармана Салманова. В Новом Уренгое аэропорт назвали в честь организатора советской нефтяной геологии Ивана Губкина. Тюменцы решили увековечить имя химика Дмитрия Менделеева, а Челябинский Баландино назвали в честь «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова.