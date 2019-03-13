Сенаторы одобрили законы о фейках и оскорблении власти

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Инициативу одобрили 149 сенаторов, против высказались трое и столько же воздержались. Также члены Сената одобрили закон о неуважении к власти в интернете.
Закон о фейках предполагает запрет на публикацию недостоверной информации, распространяемую под видом правдивых сообщений. Речь идет о данных, которые «создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — цитирует документ ТАСС.
Кроме того, члены Совета федерации одобрили закон о неуважении к власти в интернете. Ранее Совет по правам человека призывал сенаторов не принимать законы об оскорблении власти и о фейковых новостях. Эксперты в ходе изучения документа нашли «несогласованность юридических формулировок», «дискриминацию» пользователей социальных сетей и администраторов незарегистрированных в качестве СМИ сайтов.
7 марта депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли законопроект о блокировке фейковой информации в интернете. За принятие закона высказались 322 человека, против — 78 парламентариев.