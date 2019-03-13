Чаще всего о сбоях в работе данных соцсетей сообщают жители ряда европейских стран и США Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ряде стран, в том числе в России, пользователи отмечают проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Также зафиксирован сбой в работе мессенджера Whats’App. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы в работе Facebook начались примерно в 16:56 по московскому времени, уточняет Nation News. Сбой в работе Instagram был зафиксирован в 19:01. Чаще всего о сбоях в работе данных соцсетей сообщают жители ряда европейских стран и США.

О проблемах при использовании популярных соцсетей также сообщили читатели «URA.RU» из Екатеринбурга.