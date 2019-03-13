Произошел массовый сбой в работе Facebook, Instagram и Whats’App. СКРИН

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 23:08
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Чаще всего о сбоях в работе данных соцсетей сообщают жители ряда европейских стран и СШАФото: Анна Майорова © URA.RU

В ряде стран, в том числе в России, пользователи отмечают проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Также зафиксирован сбой в работе мессенджера Whats’App. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы в работе Facebook начались примерно в 16:56 по московскому времени, уточняет Nation News. Сбой в работе Instagram был зафиксирован в 19:01. Чаще всего о сбоях в работе данных соцсетей сообщают жители ряда европейских стран и США.

О проблемах при использовании популярных соцсетей также сообщили читатели «URA.RU» из Екатеринбурга.

Facebook уведомляет пользователя о сбое при попытке войти в личную страницу
Фото: скриншот Facebook

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