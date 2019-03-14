В екатеринбургском аэропорту Кольцово массово задерживаются рейсы

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 08:23
Размер текста
-
17
+
Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, ekaterinburg, самолет, чешские авиалинии
Рейсы задержаны из-за сложных метеоусловийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны девять рейсов по разным направлениям. Причиной стали сложные метеоусловия.

Согласно онлайн-табло Кольцово, задержаны шесть утренних рейсов до Челябинска и по одному до Краснодара, Москвы и Праги. Они отправятся к пункту назначения не позже, чем через два часа.

«В аэропорт Кольцово прибыло шесть рейсов, которые не смогли приземлиться в Челябинске из-за сложных метеоусловий», — пояснил «URA.RU» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских. Он добавил, что вылет рейса в Краснодар задерживается из-за тумана в пункте назначения. Пассажиры размещены в аэропорту, с ними работают представители авиаперевозчиков.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...