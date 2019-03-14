Аэропорт Челябинска закрыли из-за снегопада

Начавшийся в ночь на 14 марта снегопад прервал работу международного аэропорта в Челябинске. Воздушная гавань не будет принимать самолеты как минимум до 12:00 четверга. Часть рейсов, следовавших на Южный Урал, была направлена на запасные аэродромы, часть отменена, сообщили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта.
«Направлявшиеся в Челябинск из Домодедово, Внуково и Пулково лайнеры „Уральских авиалиний“, „Аэрофлота“, „Победы“, „Норд Винд“ и „России“ были перенаправлены в Екатеринбург. Самолет компании „Сибирь“ сел в Тюмени. „Аэрофлот“ из-за погоды отменил два рейса», — рассказали агентству в пресс-службе.
Также не смогли вылететь из Челябинска в Артек 68 детей. Часть из них разместили в учебном классе, а проживающие в Челябинске отправились по домам. С вечера 13 марта до пяти утра 14 марта в районе аэропорта выпало 15 сантиметров снега. Спецтехника не справляется с очисткой взлетных полос, ситуация усугубляется метелью и продолжающимся мокрым снегом.
Как уже писало агентство, сильный снегопад обрушился на Челябинск с ночи. Утром город встал в десятибалльных пробках, большинство тротуаров и улиц оказались нечищеными. Проблемы из-за непогоды возникли и в соседнем Екатеринбурге: в аэропорту «Кольцово» также задерживаются рейсы.