Югорская полиция открыла охоту на кадры из соседних регионов

Проблема нехватки кадров взята на личный контроль генерала Василия Романицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава югорского УМВД генерал Василий Романица провел ряд совещаний, посвященных кадровой проблеме в полиции округа. Кадровикам и начальникам муниципальных отделов была поставлена задача ускорить процесс набора полицейских не только за счет местных специалистов, но и с помощью привлечения силовиков из других субъектов РФ. Об этом 14 марта «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, последние несколько лет прирост кадров в региональную полицию происходит именно за счет «варягов». «Доподлинно неизвестно, с чем это связано, но местные выпускники вузов не идут работать в югорскую полицию. Около 80 процентов кадров — это гости из различных регионов. В особенности это люди из Курганской, Омской и Свердловской областей. Именно там и продолжат „хантить“ недостающих полицейских», — резюмирует инсайдер.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, в ведомстве знают о кадровой проблеме в региональной полиции и держат эту ситуацию на контроле. «Уровень некомплекта по всему региону порядка 10%. Он является рабочим и не влияет на состояние оперативно-служебной деятельности. Ведутся работы с высшими образовательными учреждениями как системы МВД России, так и с гражданскими вузами, обучающими по направлению юриспруденция и правоохранительная деятельность», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что в 2019 году на службу в югорскую полицию принято порядка 150 сотрудников, половина из них переводом из других субъектов России.