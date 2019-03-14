Матвиенко процитировала интернет-фольклор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила креативность россиян, которые пошутили про одобренные законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением государственных символов. Об этом она сообщила в ходе заседания научно-экспертного совета при председателе СФ.

В России не только умные ученые и эксперты, но и население, отметила Матвиенко. «Народ талантливейший, умнейший, креативнейший. Вчера только приняли законы [сенатора Андрея] Клишаса, а сегодня уже новые мемы», — цитирует ТАСС председателя СФ. Она рассказала одну из шуток: за критику власти — попадешь под закон об оскорблении госсимволов, за похвалу — под закон о фейковых новостях.

13 марта российские сенаторы одобрили законы о блокировке фейковых новостей и оскорблении государственных символов, общества и институтов власти. Опрошенные «URA.RU» эксперты заявили, что законопроекты направлены на то, чтобы уравнять ответственность в реальной жизни и в интернете. По их словам, если человека наказывают за сжигание флага на площади, наказание должно быть и за аналогичное преступление в Сети.