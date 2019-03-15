Правительство РФ нашло замену «опасным» Boeing 737 МАХ

Это решение якобы не связанно с эфиопской авиакатастрофой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве нашли замену «опасным» американским лайнерам Boeing 737 МАХ. Газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники утверждает, что данное решение не связано с крушением самолета такой же модели в Эфиопии.

«Правительство пока не разрешило 100%-ной „дочке“ „Аэрофлота“ — лоукостеру „Победа“ купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max», — сообщает издание. Уточняется, что авиаперевозчик планировал закупить 50 самолетов Boeing этой модели. Контракт на поставку «Победе» 20 судов в срок с 2019 по 2021 год уже подписан. Однако правительственная комиссия отказалась одобрять покупку еще 30 самолетов.

Источники издания уверяют, что вместо «опасных» Boeing правительственная комиссия порекомендовала лоукостеру закупить новейшие отечественные среднемагистральные самолеты МС-21. Также комиссия посоветовала «Аэрофлоту» пересмотреть график закупок МС-21 с учетом нужд «Победы».

Уточняется, что данное решение призвано не избавить российский рынок авиаперевозок от новых Boeing 737 МАХ, а помочь отечественному производителю. Кроме того, чем больше будет заказ на новые отечественные самолеты, тем дешевле они обойдутся покупателю.

Boeing 737 Max, напомним, потерпел крушение в Эфиопии 10 марта. Тогда все 157 находящихся на борту человек, среди которых были трое россиян, погибли. Во всем мире закрыли небо для новых Boeing. Такое же решение приняли и в Росавиации.