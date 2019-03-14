Россия запретила полеты Boeing 737 Max

Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 Max в российском воздушном пространстве. Такое решение приняли после авиакатастрофы в Эфиопии, передает РИА «Новости».
Глава ведомства Александр Нерадько заявил, что полеты этой модели над Россией будут ограничены «до особого указания». Глава Росавиация также отметил, что «граждане могут быть спокойны».
Ранее полеты этой модели запретили во многих странах мира, в том числе в США. Самолеты Boeing 737 Max использовалась одна российская авиакомпания — S7, но 12 марта она прекратила их полеты. 13 марта компания Boeing, реагируя на ситуацию вокруг их самолета, призвала всех перевозчиков приостановить полеты 737 Max, чтобы «успокоить общественность».
Boeing 737 Max, совершавший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении, потерпел крушение 10 марта. Тогда все 157 находящихся на борту человек погибли. Среди жертв крушения оказалось трое граждан России. 29 октября 2018 года такой же самолет разбился в Индонезии. Тогда погибли все находившиеся на борту 189 человек.