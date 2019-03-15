На молебен за храм в Екатеринбурге приедет звезда фильма «Брат-2»

Егор Пазенко — актер театра и кино Фото: Официальный сайт Егора Пазенко

новость из сюжета Битва за храм

Молебен в поддержку строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге соберет не только екатеринбургских VIP, но и гостей из столицы. Помолиться вместе с горожанами намерен российский актер театра и кино Егор Пазенко. Как признался он корреспонденту «URA.RU», ради участия в молебне он был готов даже перенести съемки.

«Каждый выбирает свой путь в этой ситуации. Если говорить про меня — это огромная радость быть приглашенным на величайшее событие в истории Екатеринбурга, Урала, да и в истории России. Времена большевизма и безбожия, времена бесовские были и в Екатеринбурге — взрывы храмов и попытки лишить город духовных столпов. Оно по всей стране было. А как только исчезает духовность в людях — они превращаются в зверей. Для меня это важно с точки зрения торжества правды. Несмотря на все искушения, которые выпали на долю страны и людей, помощью господа на российскую землю возвращается благодать и понимают люди, что не только благодаря родителям они живут здесь.

Я хожу в храмы, для меня это место, где хорошо моей душе. И я бы перенес любые съемки, чтобы приехать в Екатеринбург и поддержать это благое дело. Обязательно должен быть такой великолепный храм в честь великомученицы, давшей имя городу. И когда находятся люди, меценаты, которые готовы этот храм строить, это хорошо. И мой приезд — это минимальная посильная лепта с моей стороны в то, чтобы люди поняли, что храм необходим», — пояснил свою мотивацию участия в молебне Пасенко.

В фильмографии Пазенко 61 картина — это фильмы и сериалы. Пазенко исполнил роль следователя, допрашивавшего героя Сергея Бодрова-младшего в фильме «Брат-2», а в историческом фильме «1812: Уланская баллада» сыграл генерала Уварова. Пазенко играл в постановках МХТ им. А.П.Чехова.

Вместе с Пазенко на молебен в Екатеринбург планируют приехать и другие звезды театра, кино и шоубизнеса. Сторонники строительства собора Святой Екатерины в воскресенье, 17 марта, прервут длительное молчание и проведут первую за последние восемь лет публичную акцию — молебен на месте будущего строительства храма возле театра драмы. Он состоится на следующий день после новой акции противников — тематического концерта в Ельцин Центре.