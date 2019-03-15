Пореченков объяснил «URA.RU», почему прилетит в Екатеринбург на молебен

Актер призвал неравнодушных поддержать строительство храма Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм

Заслуженный артист России, продюсер и телеведущий Михаил Пореченков поучаствует в молебне в поддержку строительства собора Святой Екатерины. Он присоединится к екатеринбуржцам и гостям города, которые соберутся в воскресенье, 17 марта, в сквере у театра драмы. Актер сам рассказал «URA.RU», что побудило его приехать в Екатеринбург.

«Я человек верующий, и мобелен о торжестве православия это большое событие. Было время, когда внутри православия возникла такая ересь, как отказ от поклонения иконам — в Византии это зарождалось. Но, говоря о торжестве православия, мы говорим, что поклоняемся не доскам и не краске на них, мы поклоняемся образам, которое символизирует служение вере, поклоняемся святым и часто мученикам, почитаем их, видя перед собой образ страдания и беззаветного служения своей вере и Богу.

В прошлом году в этот день я работал в другом храме — храме искусства, театре, а в этом буду очень рад, если окажусь в Екатеринбурге, потому что у вас не просто мобелен — у вас затеяно дело, реально доказывающее торжество нашей веры. Это строительство храма — та духовная скрепа, которая собирает нашу огромную, такую разную Россию, то, что делает нас русскими. Традиции предков мы должны сохранять, храм — это место силы, место поклонения, место, где человек может встретиться с создателем. Это строительство обязательно нужно поддерживать всем неравнодушным людям», — поделился Пореченков.

Пореченков будет не единственной столичной звездой на молебне. К его участникам присоединится актер театра и кино Егор Пазенко и другие коллеги из столицы. Это будет первая за последние восемь лет публичная акция сторонников строительства собора Святой Екатерины. Молебен состоится на следующий день после новой акции противников стройки — тематического концерта в Ельцин Центре.