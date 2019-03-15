В конфликте с охранниками АСВ пострадало 2 человека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Крах банка «Югра»

Охранники агентства по страхованию вкладов избили и вытолкали из здания АСВ в Москве кредитора банка «Югра» вместе с его помощницей. Информацию об этом в своем аккаунте в социальных сетях выложил сам пострадавший Михаил Долматов.

Мужчина приложил несколько фотографий со следами побоев, которые как утверждает вкладчик, нанесли ему сотрудники агентства по страхованию вкладов.Также он опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован его конфликт с охранниками, закончившийся выдворением его вместе с помощницей за пределы офиса АСВ. «Помимо того, что я кредитор, еще и занимаюсь журналистской деятельностью. Мы пришли на разговор с представителем конкурсного управляющего банка „Югра“. Оформляли документы в бюро пропусков. Но затем спустились шесть охранников, которые в грубой форме нас начали выталкивать на улицу, сопровождая свои действия угрозами и побоями», — рассказал Михаил Долматов ситуацию корреспонденту «URA.RU».

По словам мужчины, он снял побои и сейчас уже правоохранительные органы будут разбираться в обстоятельствах произошедшего. В пресс-службе агентства по страхованию вкладов отказались оперативно прокомментировать ситуацию, попросив прислать официальный запрос.

Лицензия у «Югры» была отозвана в июле прошлого года, писало «URA.RU». В сентябре 2018 года кредитное учреждение было признано банкротом. Крах банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам в 173 млрд рублей. Банк «Югра» основали в 1990 году в Мегионе (ХМАО). Лицензию отозвали в июле 2017 года.