Порноактриса и экс-участница «Дома-2» решила стать губернатором Мурманской области

Елена Беркова «рассматривает вариант» стать главой региона Фото: Елена Беркова, Instagram

Бывшая участница «Дома-2», модель и порнозвезда Елена Беркова заявила, что планирует участвовать в выборах губернатора Мурманской области. Об этом она сообщила в интервью группе «Регион 51» в «ВКонтакте».

Уроженка Мурманска заявила, что допускает свое участие в выборах главы Мурманской области в сентябре этого года. «Конечно», — сказала она. «Мы уже давно рассматриваем и обсуждаем этот вариант с моей командой», — пояснила Беркова. При этом она отметила, что «окончательное решение еще не принято» и не стала раскрывать подробности будущей избирательной компании. Порноактриса при этом заметила, что Мурманск «подпитывает удивительной энергетикой» и «будит теплые детские воспоминания».

Ранее Беркова планировала баллотироваться в президенты РФ. Среди тезисов предвыборной программы актрисы было обязательное сексуальное воспитание в школах, введение налога на бедность и снижение налогов для малого бизнеса.

Мурманскую область с 2012 года возглавляет Марина Ковтун. Ее полномочия истекают в сентябре 2019 года. Однако, политологи в этом и еще ряде регионов прогнозируют досрочные отставки.