Алексей Чадом прилетит в Екатеринбург, чтобы поддержать строительство собора Святой Екатерины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм

Все больше столичных звезд собираются в Екатеринбург, чтобы поддержать молебен в поддержку строительства собора Святой Екатерины. Мероприятие, которое пройдет в воскресенье, 17 марта, в сквере у театра драмы, намерен посетить популярный российский актер, звезда романтических фильмов Алексей Чадов. Что подтолкнуло его к приезду, он сам рассказал «URA.RU».

«В Екатеринбурге у меня живут очень верующие друзья, православные и мой приезд связан в первую очередь с этим. Сам я недавно был в Екатеринбурге на Днях Балабанова и всю историю о храме целиком узнал. И я понимаю свою даже в некотором роде миссионерскую программу, как артиста. Донести до людей мысль о том, что никому не может ведь помешать церковь и как красивейшее с точки зрения архитектуры сооружение и как духовный центр. Ну кто этому может противостоять — хочу этих людей увидеть, в глаза им посмотреть. Это прямо какие-то темные силы. Вообще я за любое восстановление храмов, мы в Подмосковье это поддерживаем и здесь очень хочется, чтобы строительство храма все-таки состоялось», — сказал Чадов.

К Чадову в Екатеринбурге присоединятся актеры Егор Пазенко, Михаил Пореченков, а также шоумен Михаил Галустян. Все они поддержат сторонников строительства собора Святой Екатерины, которые молебном прервут длительное молчание и проведут первую за последние восемь лет публичную акцию — молебен на месте будущего строительства храма возле театра драмы. Он состоится на следующий день после новой акции противников — тематического концерта в «Ельцин Центре».