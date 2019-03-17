Победителями «Лидеров России-2018» стали семеро уральцев. Большинство — свердловчане

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 21:05
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Конкурс Лидеры России - финал. День пятый. Сочи, петухов игнат
Один из свердловских победителей «Лидеров России» Игнат ПетуховФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сотню победителей конкурса управленцев «Лидеры России» вошли семеро представителей Урала, большая часть из них — свердловчане. После торжественной церемонии закрытия «URA.RU» ознакомилось с официальными списками и готово представить успешных финалистов.

Четыре звания победителя получили уроженцы Екатеринбурга: Александр Башмаков, «Медиа-1»; Игнат Петухов, особая экономическая зона «Алабуга», Виталий Плаксин, УЭТМ; Дарья Сенькина, РЖД.

Еще две главные награды достались тюменцам: Денису Анилову из «Лукойл-Транса» и Дмитрию Кустареву из «РН-Уватнефтгаз». Седьмым уральским победителем конкурса стал челябинец Виктор Гнашев из РЖД. Отметим, в 2018 году на конкурсе было 11 победителей с Большого Урала. Так, например, в этот раз в числе счастливчиков не оказалось пермяков.

«Лидеры России» прошли в Сочи во второй раз. Изначально на конкурс зарегистрировались 227 тысяч человек, из которых были отобраны 300 финалистов. Всего среди них было 30 уральцев: 11 свердловчан, 10 тюменцев, четверо югорчан, три ямальца и один челябинец.

В Сочи с 13 по 17 марта они прошли ряд испытаний, например, провели уроки в школах, разобрали сложные управленческие кейсы. По итогам этих состязаний организаторы определили победителей. Все они получат возможность в течение года напрямую консультироваться с ключевыми политиками и топ-менеджерами страны.

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