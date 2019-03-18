Бывшего директора лагеря «Сямозеро», где утонули 14 детей, отправили в колонию

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 12:58
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Озеро Здохня и шламонакопитель МУП
В Озере утонули 14 детейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В Карелии утонули 14 школьников

Бывшего директора лагеря «Парк-отель «Сямозеро», где 2,5 года назад погибли 14 детей, Елену Решетову приговорили к 9,5 годам колонии.

Ранее женщина-фельдшер Ирина Щербакова, которая приняла звонок от детей с Сямозера за шутку, была признана виновной и приговорена к трем годам колонии-поселения.

Всего по делу проходит шесть фигурантов: Решетова, ее бывший заместитель Вадим Виноградов, инструктор (на момент трагедии) Валерий Круподерщиков, экс-руководитель Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и. о. главы управления Роспотребнадзора по региону Людмила Котович и бывший инструктор парк-отеля Павел Ильин, сообщало Nation News.

Трагедия в Карелии на озере Сямозеро произошла 18 июня 2016 года. 47 детей и четверо инструкторов отправились в поход на лодках. Из-за начавшегося шторма на озере поднялись метровые волны, погибли 14 детей.

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