Бывшего директора лагеря «Сямозеро», где утонули 14 детей, отправили в колонию

Бывшего директора лагеря «Парк-отель «Сямозеро», где 2,5 года назад погибли 14 детей, Елену Решетову приговорили к 9,5 годам колонии.
Ранее женщина-фельдшер Ирина Щербакова, которая приняла звонок от детей с Сямозера за шутку, была признана виновной и приговорена к трем годам колонии-поселения.
Всего по делу проходит шесть фигурантов: Решетова, ее бывший заместитель Вадим Виноградов, инструктор (на момент трагедии) Валерий Круподерщиков, экс-руководитель Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и. о. главы управления Роспотребнадзора по региону Людмила Котович и бывший инструктор парк-отеля Павел Ильин, сообщало Nation News.
Трагедия в Карелии на озере Сямозеро произошла 18 июня 2016 года. 47 детей и четверо инструкторов отправились в поход на лодках. Из-за начавшегося шторма на озере поднялись метровые волны, погибли 14 детей.