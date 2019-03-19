В Челябинске прокуратура судится с крупнейшим вузом и летчиками, которых лишат дипломов

В Центральном районном суде Челябинска 19 марта пройдут судебные заседания по искам транспортного прокурора города к Южно-Уральскому государственному университету (ЮУргУ), самому крупному высшему учебному заведению региона. Речь идет о признании незаконной деятельности вуза в части обучения пилотов гражданской авиации. Согласно базе данных суда, сами пилоты, а также некоторые авиакомпании, где они трудятся, привлечены в качестве третьих лиц.
«Прокурор требует признать незаконными решения Государственной экзаменационной комиссии в части присвоения ряду лиц квалификации „пилот“ по специальности „Летная эксплуатация летательных аппаратов“ и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании», — сообщает пресс-служба суда. Предварительные заседания прошли 14 января.
Ранее по иску транспортного прокурора Копейский городской суд запретил Челябинскому летному училищу гражданской авиации готовить пилотов, областной суд оставил решение в силе. В апреле 2018 года Росавиация аннулировала свидетельства 60 летчиков, которые проходили обучение в «ЧелАвиа». Профессиональную переподготовку здесь проходил Сергей Гамбарян, второй пилот Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился 11 февраля в Подмосковье.
Если транспортная прокуратура выиграет иски, могут быть аннулированы еще ряд свидетельств пилотов, проходивших обучение в ЮУрГУ. Речь идет о 191 свидетельстве. Выпускники 2017 года дипломов уже не получили, и лишатся шансов на их получение.