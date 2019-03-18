Путин подписал законы о fake news и оскорблении власти

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей», — передает ТАСС. Закон предусматривает блокировку недостоверных и искажающих факты новостей.
Штрафы за распространение недостоверных общественно значимых сведений будут доходить до 1,5 млн рублей. Для граждан распространение заведомо ложной информации грозит штрафом до 100 тысяч рублей, для должностных лиц до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до полумиллиона.
Также президент подписал закон о борьбе с информацией, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает явное неуважение к государству и обществу, уточняет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что данные законы были одобрены членами Совета Федерации. «URA.RU» разбиралось за что теперь будут наказывать, а за что — нет.