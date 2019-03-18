В ответ на требование НАТО в Крыму предложили отдать России Калифорнию

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 20:30
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Флаги США, флаг сша, полиция
На полуострове усомнились в законности сделки о продаже российской колонии в СШАФото: unsplash.com © URA.RU

В ответ на требование НАТО вернуть Крым Украине на полуострове предложили отдать России бывшую колонию в Калифорнии. Заявление сделал директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского госуниверситета, кандидат политических наук Иван Чихарев.

«В ответ на предложение отдать Крым Украине предлагаю отдать России бывшую колонию в Калифорнии — Форт-Росс», — приводит слова Чихарева РИА «Новости».

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В НАТО предложили вернуть Крым Украине

В 1812 году Российско-американская компания основала в Калифорнии Форт-Росс. Поселение находилось в 80 километрах от Сан-Франциско и было создано для промысла и торговли пушниной. В 1841 году фирма продала свою собственность землю крупному бизнесмену Джону Саттеру, которого прозвали «Императором Калифорнии».

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного среди жителей полуострова в 2014 году. Более 95% местных крымчан высказались за воссоединение с Россией. Многие страны, среди которых США и Украина, не признали итогов волеизъявления людей.

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