В ответ на требование НАТО в Крыму предложили отдать России Калифорнию

В ответ на требование НАТО вернуть Крым Украине на полуострове предложили отдать России бывшую колонию в Калифорнии. Заявление сделал директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского госуниверситета, кандидат политических наук Иван Чихарев.
«В ответ на предложение отдать Крым Украине предлагаю отдать России бывшую колонию в Калифорнии — Форт-Росс», — приводит слова Чихарева РИА «Новости».
В 1812 году Российско-американская компания основала в Калифорнии Форт-Росс. Поселение находилось в 80 километрах от Сан-Франциско и было создано для промысла и торговли пушниной. В 1841 году фирма продала свою собственность землю крупному бизнесмену Джону Саттеру, которого прозвали «Императором Калифорнии».
Крым вошел в состав России после референдума, проведенного среди жителей полуострова в 2014 году. Более 95% местных крымчан высказались за воссоединение с Россией. Многие страны, среди которых США и Украина, не признали итогов волеизъявления людей.