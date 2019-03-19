В администрации Челябинска появится новый вице-мэр

В новой структуре администрации Челябинска будет один первый вице-мэр и восемь «обычных» заместителей главы города. Дополнительный заместитель появится за счет повышения статуса начальника правового управления, сообщили «URA.RU» собственные источники.
Первым замом главы города Владимира Елистратова останется Наталья Котова. Ей будут подконтрольны вице-мэр по социальному развитию и руководитель аппарата администрации, также в ранге вице-мэра.
Еще шесть заместителей — по дорожному хозяйству, по городскому хозяйству, по экономике и финансам, начальник правового управления, глава комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) и председатель комитета по архитектуре — будут замкнуты непосредственно на мэра. Одна из ключевых структур — Контрольно-ревизионное управление (КРУ), будет подчиняться напрямую Владимиру Елистратову.
Отметим, пока сохраняется интрига с назначением бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Игоря Лашманова. Известно, что он станет одним из вице-мэров, но каким именно — Лашманов комментировать отказался.
Как сообщало «URA.RU», письмо о том, что будет изменена структура мэрии, Владимир Елистратов отправил в городскую думу еще 6 марта, но сам проект держался в секрете. Как сообщили глава города корреспонденту агентства, депутаты должны рассмотреть все предлагаемые изменения на комиссиях и утвердить их до конца недели.