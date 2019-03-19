«Аэрофлот» анонсировал продажу дешевых билетов по новым правилам

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 15:43
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Аэропорт Шереметьево. Москва, аэропорт, туризм, пассажиры, аэрофлот, эконом класс
Авиакомпания обещает, что новые билеты будут дешевле эконом-классаФото: Антон Белицкий © URA.RU

«Аэрофлот» откроет продажу билетов без багажа. По такому тарифу поездка обойдется дешевле, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«„Аэрофлот“ вводит безбагажные тарифы на ряде маршрутов, где существует повышенный спрос на эту услугу», — говорится в сообщении пресс-службы. Новый класс билетов введут на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и ее дочернего перевозчика «Россия», сообщает телеканал 360.

Со 2 апреля билеты без багажа можно будет купить на среднемагистральные маршруты авиакомпании «Россия» и на рейсы «Аэрофлота» в крупнейшие города Германии и Италии. Как уточняет телеканал RT, на некоторых направлениях цена упадет до 30% от стандартной стоимости эконом-класса.

Согласно отчету Росавиации за февраль, «Аэрофлот» вошел в список компаний с выросшим пассажиропотоком. Авиакомпания перевезла почти на 16% человек больше, чем месяцем ранее. При этом весь рынок гражданской авиации увеличился в среднем на 9,2%.

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