Автор законопроекта о возвращении «зимнего» и «летнего» времени объяснил свою идею

По мнению автора инициативы, перевод часов повлияет на здоровье россиян и поможет экономить внушительные суммы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возвращение «зимнего» и «летнего» времени положительно повлияет на здоровье россиян и поможет сэкономить миллиарды рублей. Так считает автор законопроекта о возврате системы сезонных переводов часов, депутат Госдуму от Челябинской области («Единая Россия») Андрей Барышев.

«Эта инициатива моя, но долгое время поступали просьбы из регионов. Перевод часов существовал с 1980-х годов, и никаких нареканий к такой системе не было. Она поможет сэкономить миллиарды рублей на освещении, предотвратить транспортные коллизии и, конечно, благотворно повлиять на здоровье населения. Это, на мой взгляд, верная тенденция. Так же считают и многие другие мои коллеги», — пояснил депутат в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

19 марта Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возвращение перевода часов на «зимнее» и «летнее» время, напоминает RT. Инициатива предполагает ежегодный перевод времени в последнее воскресенье марта на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября на 1 час назад.

Закон, отменяющий переход на «зимнее время», был подписан в 2011 году действующим на тот момент президентом России Дмитрием Медведевым. В последний раз россияне перевели часы на «летнее время» в ночь на 27 марта.