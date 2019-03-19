Автор законопроекта о возвращении «зимнего» и «летнего» времени объяснил свою идею

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 16:38
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Совещание с представителями партий УрФО в полпредстве. Екатеринбург, время, часы на экране
По мнению автора инициативы, перевод часов повлияет на здоровье россиян и поможет экономить внушительные суммыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возвращение «зимнего» и «летнего» времени положительно повлияет на здоровье россиян и поможет сэкономить миллиарды рублей. Так считает автор законопроекта о возврате системы сезонных переводов часов, депутат Госдуму от Челябинской области («Единая Россия») Андрей Барышев.

«Эта инициатива моя, но долгое время поступали просьбы из регионов. Перевод часов существовал с 1980-х годов, и никаких нареканий к такой системе не было. Она поможет сэкономить миллиарды рублей на освещении, предотвратить транспортные коллизии и, конечно, благотворно повлиять на здоровье населения. Это, на мой взгляд, верная тенденция. Так же считают и многие другие мои коллеги», — пояснил депутат в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

19 марта Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возвращение перевода часов на «зимнее» и «летнее» время, напоминает RT. Инициатива предполагает ежегодный перевод времени в последнее воскресенье марта на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября на 1 час назад.

Закон, отменяющий переход на «зимнее время», был подписан в 2011 году действующим на тот момент президентом России Дмитрием Медведевым. В последний раз россияне перевели часы на «летнее время» в ночь на 27 марта.

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